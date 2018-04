Asamoah, laterale mancino della Juventus, il prossimo anno è pronto a vestirsi di nerazzurro. Importante l'offerta dell'Inter sul tavolo (3,5 milioni di euro a stagione per 3 anni), così come importante è stata la volontà della moglie del ghanese: come scrive Tuttosport, la signora Asamoah ha spinto in maniera importante per il trasferimento a Milano.