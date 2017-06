Intervistato da FcInterNews, l'agente di Ever Banega, Marcelo Simonian, spiega come il suo assistito abbia voglia di giocare con maggior continuità.



Ci sono delle novità riguardanti le ultime ore?

"Non c'è nulla di concreto per il momento, con nessun club."



Avete già avuto modo di ascoltare la volontà dell'Inter?

"No, fino a oggi non abbiamo ancora parlato con il club. Ma posso dire che quella di Ever è chiara: vuole giocare, vuole solamente giocare".



Si parla molto del Tigres e del fatto che il suo assistito sia stato offerto.

"No, è tutto falso: Ever non è stato offerto al Tigres. Lo escludo categoricamente".