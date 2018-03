Destra o sinistra non fa differenza, Danilo D'Ambrosio resta un punto fermo anche nell'Inter di Luciano Spalletti. L'esplosione del portoghese Cancelo ha costretto l'esterno napoletano classe '88 a traslocare sull'out mancino, a dimostrazione di una duttilità che gli ha permesso anche di rientrare nel giro della Nazionale. Anche nel momento di maggiore difficoltà della stagione nerazzurra, l'ex calciatore del Torino è fra quelli che hanno mantenuto una costanza di rendimento, attirando, secondo quanto dichiarato a Radio Crc dal suo agente Vincenzo Pisacane, l'interesse di diverse società: "E' apprezzato dal Napoli e da tanti altri club, ma è sempre stato incedibile per l’Inter e parlarne sarebbe superfluo".



D'Ambrosio ha rinnovato il suo contratto con l'Inter fino a giugno 2021 poco meno di un anno fa e non è escluso che in un futuro prossimo possa tornare a sedersi attorno a un tavolo per discutere di un ulteriore prolungamento, alla luce proprio dei primi sondaggi di un Napoli alla ricerca di un giocatore affidabile che possa alternarsi su entrambe le fasce, in previsione dell'addio di Maggio e in attesa di conoscere il destino dell'algerino Ghoulam.