Oscar, agente di Yann, esterno offensivo dell’decisivo ieri nella vittoria contro il Bologna, parla a Radio 24: “Ieri ha fatto un bel gol, bella la preparazione al tiro a giro con il sinistro che non è neanche il suo piede forte. Un gol importante che è valsa una vittoria sofferta dell'Inter. Lui poi è uno che si fa sentire nei contrasti, non è magro come sembra. Ha 18 anni, deve crescere molto. Sarà pagato 6 milioni, un prezzo già consistente per un giovane come lui. Ma se continua con queste prestazioni varrà l'investimento”.