Geoffrey Kondogbia sembrava essere rinato sotto la gestione del tecnico Stefano Pioli, dopo il tragico inizio di stagione vissuto con Frank De Boer. L'investimento economico profuso per il centrocampista francese, costato 31 milioni di euro più bonus, però, non è ancora stato ripagato a pieno e, ora che l'allenatore dell'Inter è sulla graticola, si torna a mettere in dubbio la sua posizione.



I RIPENSAMENTI - Ci ha pensato il suo agente, Paolo Schiavone, a gettare benzina sul fuoco, intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss: "Pentito dell’Inter? Non proprio, è pentito quando sente le mie parole sulla città di Napoli, sulla bellezza della nostra terra, del Golfo, della squadra allenata magnificamente da Sarri, presieduta, inoltre, da un grandissimo presidente. Per me è il miglior allenatore italiano, ha rivoluzionato totalmente il calcio italiano. Il calcio verticale di Sarri è più spagnolo che italiano. Qualche anno fa ci fu solo un pour parler, in futuro può succedere di tutto, nel calcio tutto è possibile”.