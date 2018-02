Nagatomo ha lasciato l'Inter per il Galatasaray. Il suo agente, Roberto Tukuda, è stato aiutato nel trasferimento da Federico Pastorello, che a fcinternews.it ha parlato proprio dell'addio del terzino giapponese: "Ultimamente giocava poco. Mister Spalletti ha fatto e sta facendo scelte diverse. E dato che c’è il Mondiale alle porte è normale avere, come tutti gli altri giocatori nazionali, la speranza di giocare con più continuità per arrivare pronto alla rassegna iridata".



SCELTA TURCA - "Ha lasciato un grande club come l’Inter per andare in uno altrettanto prestigioso, come il Galatasaray: una squadra ambiziosa, così come lo è Yuto, che lotta per vincere il campionato. Il giocatore è contento della sua nuova destinazione, così come è pronto a dare una mano per cercare di vincere il campionato".



UN ARRIVEDERCI - "È un prestito di cinque mesi, poi rientrerà all’Inter. A fine stagione, insieme e Roberto Tukuda e all’Inter, vedremo quale sarà la situazione e si prenderà una decisione".