Oscar Damiani, agente Fifa, parla a Sportitalia di Andrei Radu, portiere dell'Avellino ma di proprietà dell'Inter: "Non credo andrà all'Inter a fare il vice-Handanovic l'anno prossimo. Samir ha rinnovato, è un grande portiere e non si discute. Andrei ha bisogno di fare esperienze, finirà la stagione all'Avellino dove sta facendo bene e l'anno prossimo farà il salto di categoria in Italia e in Europa. Abbiamo avuto delle richieste da campionati esteri".