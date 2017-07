Nel corso della conferenza stampa dell'annuncio del passaggio didalla Sampdoria all'Inter, Karol Csonto, agente del difensore classe 1995, ha rivelato alcuni retroscena della trattativa: "Congratulazioni a lui per questo trasferimento. Un mese fa abbiamo concordato con la Sampdoria che non avremmo rinnovato il contratto e avremmo concordato il da farsi dopo gli Europei Under 21. Abbiamo fatto bene perché alla fine la somma pagata è stata anche più alta di quella voluta dal club. C'era anche l'Atletico Madrid su di lui, offrivano 20 milioni più bonus. Ma non se ne è fatto nulla per via del mercato bloccato".