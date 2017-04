L'Inter inciampa anche al Franchi e non vede più la luce. Nerazzurri ormai lontani anche da quelli che erano gli obiettivi minimi di inizio stagione e così anche Stefano Pioli, secondo la Gazzetta dello Sport, può ormai dire addio alle possibilità di conferma sulla panchina della società di corso Vittorio Emanuele.



"Se veramente i Della Valle vogliono Pioli possono bussare tranquillamente alla sua porta. La sconfitta del Franchi dichiara chiusa l’avventura in nerazzurro del buon Stefano. Il rocambolesco 5 a 4 contro la Fiorentina vale una lettera di licenziamento con data 30 giugno. Scelta comprensibile. L’Inter non solo è fuori da molte settimane dalla lotta per un posto in Champions, ma ora rischia seriamente di restare fuori dalle Coppe. Un fallimento".