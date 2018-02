L'Inter vince contro il Bologna ed è terza in classifica, ma attenzione a sostenere che la squadra di Spalletti sia guarita da tutti quei problemi che hanno tenuto lontano la vittoria per otto gare consecutive. Questo è quanto scrive l'edizione odierna de "La Repubblica".



“Arriva al traguardo coprendosi le pudenda in qualche modo, una gomma bucata, la carrozzeria abbozzata, i tergicristalli spezzati e il parabrezza incrinato, eppure arriva, anche se sbanda e sgasa a vuoto negli ultimi metri. Poi guarda la classifica e si stropiccia gli occhi impolverati: terza, e da sola, roba da matti. L’Inter non è guarita affatto, ma i pannicelli caldi del 2-1 al Bologna almeno offrono ristoro dopo settimane infernali. Del resto 70 giorni senza vittorie non vengono spazzati via da una prova convincente, neppure contro una delle squadre più immalinconite della A, ormai alla settima sconfitta nelle ultime nove, non a caso si comincia a discutere il manico di Donadoni”.