Asamoah è una possibilità che l’Inter valuta con attenzione da qualche mese, da quando il suo agente (Federico Pastorello), in ottimi rapporti con la dirigenza nerazzurra, lo ha proposto in corso Vittorio Emanuele. Il ghanese classe ’88 è in scadenza di contratto con la Juventus e valuta l’ipotesi di affrontare nuove sfide, ma a Torino sperano di fargli cambiare idea, anche perché in estate potrebbe partire Alex Sandro, pedina non semplice da sostituire. Motivo per cui è sempre meglio tenersi un giocatore esperto che conosce l’ambiente.



INTER ALLA FINESTRA - L’Inter intanto è alla finestra, non esce allo scoperto ma osserva con attenzione per non ripetere un altro caso Lichtsteiner. Anche perché a giugno, su quella corsia, è arrivato il brasiliano Dalbert per 18 milioni di euro (più dieci di bonus) ed esporsi in modo netto su Asamoah, in questo periodo della stagione, significherebbe aver già bocciato un acquisto cercato, atteso e sudato.



GIOCO DELLE PARTI - Nel frattempo Pastorello e la Juventus parlano del rinnovo, con l’agente del calciatore che in ogni caso sente di avere le spalle coperte proprio grazie a quell’avvenuta chiacchierata con Ausilio. Discorsi di cui ovviamente è venuta a conoscenza anche la società bianconera, che a questo punto dovrà mettere sul piatto qualcosa di diverso. Siamo al gioco delle parti, dove come spesso accade, sarà il giocatore a guadagnarne più di tutti.