L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport paragona le rose di Inter e Lazio e spiega come la qualità dei biancocelesti sia superiore a quella dei nerazzurri, anche tra le riserve, dove Simone Inzaghi può contare su gente del calibro di Felipe Anderson.



“L’allarme in casa Inter resta rosso, anzi rosso porpora. La gara di San Siro ha detto infatti che la Lazio ha più alternative e qualità rispetto alla banda Spalletti. E i biancocelesti romani sono di fatto gli avversari sui quali fare la corsa in prospettiva Champions. Da valutare attentamente ciò che ieri è uscito dalle due panchine. Nel momento chiave della serata, Simone Inzaghi ha calato carte pesanti: prima Lukaku, poi Anderson e infine Nani, ovvero potenza pura, classe sopraffina ed esperienza da vendere. Di contro, Spalletti ha dovuto tamponare il crescendo della Lazio con Joao Mario, Dalbert e Brozovic, gente leggerina nella testa e nelle gambe, con Dalbert che almeno ha dato qualche segnale incoraggiante a livello di approccio e di condizione atletica. Differenza preoccupante fra le due squadre, in un certo senso pure nel confronto fra titolari, perché i piedi buoni e le menti veloci di Milinkovic e Luis Alberto non trovano oggi adeguate risposte nella Milano nerazzurra”.