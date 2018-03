Luciano Spalletti non stacca la spina e forgia il gruppo con allenamenti intensi in vista della sfida contro il Verona. Ieri ha lavorato a parte solo Ranocchia (che proverà a tornare a disposizione per la gara contro il Torino), così il tecnico toscano avrà l'imbarazzo della scelta nello stilare la formazione che scenderà in campo davanti ai circa 60 mila spettatori del Meazza.