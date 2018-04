Dal 2011 l'Inter vive di alti e bassi. È dall'era Leonardo che i nerazzurri non vincono un trofeo, ma come scrive la Gazzetta dello Sport, la società di corso Vittorio Emanuele può ugualmente contare su un grande pubblico.



“L’ultimo titolo nerazzurro risale alla primavera del 2011: Leonardo in panchina, Coppa Italia in bacheca. Da allora, rari sprazzi di grande calcio, parecchie illusioni, delusioni a raffica. Hanno «tradito» un po’ tutti, dalla società ai calciatori, in particolare i calciatori. Chi però non è mai venuto meno è il popolo dell’Inter. Sabato ci saranno circa 80.000 tifosi a San Siro per la sfida delle sfide, il derby d’Italia, Inter-Juventus. E la media stagionale si avvicinerà parecchio a quota 56mila spettatori a gara, appena tremila in meno rispetto alla stagione 2010-2011, quella del post triplete e appunto degli ultimi successi del club di corso Vittorio Emanuele”.