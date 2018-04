Alessandro Altobelli, ex attaccante dell'Inter, parla al Corriere della Sera di Icardi e Dybala, stelle argentine del club nerazzurro e della Juventus: "Sono ruoli diversi, ma in generale Icardi è più decisivo di tutti, anche di Dybala: formerebbero insieme la coppia perfetta, come può il c.t. dell’Argentina Jorge Sampaoli non portarli al Mondiale non riesco a capirlo".