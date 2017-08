Il Crotone dà la caccia a una punta sul mercato. Lunedì appuntamento del d.s. Ursino sia con l’Inter per il prestito di Pinamonti che con la Roma per sbloccare Tumminello (ci sono anche Benevento e Brescia, dato pure sulle tracce di Pinamonti). Si valuta pure il profilo di Soderlund (Saint-Etienne) su cui c'è anche il Benevento. Per la difesa scatto per Pavlovic (Samp): è a un passo. In uscita Acosty: passa al Rijeka.



Il Benevento ha chiuso per Memushaj (Pescara) in prestito con obbligo di riscatto a un milione. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, si aspetta l’ok del Sassuolo per Iemmello; l’alternativa è Parigini (Torino). Vicino Kone (Udinese). Rinnovo fino al 2020 per il centrocampista Alessio Donnarumma. Per la difesa sale la candidatura di Kololli (Losanna).