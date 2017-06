All'Inter non esisto incedibili, nemmeno Mauro Icardi. Secondo il Corriere della Sera il club nerazzurro sta aspettando offerte per i propri tesserati e anche per la punta argentina, per cui la clausola rescissoria da 110 milioni e valevole solo per l'estero resta una spada di damocle attivabile fino al 15 di luglio.