Il centrocampista classe '93 Geoffrey Kondogbia è sempre più vicino ad essere riscattato dal Valencia per 25 milioni di euro dopo il prestito dall'Inter della scorsa estate. A confermare il gradimento del club spagnolo per l'ex Monaco anche il tecnico Marcelino in conferenza stampa: "Speravo che Kondogbia fosse disponibile perché è un giocatore importante per la squadra che sta avendo un ottimo rendimento". Il francese, esperto nell'ultimo turno di campionato, salterà la partita contro l'Athletic Bilbao.