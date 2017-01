E' senza ombra di dubbio l'uomo del momento in casa Inter, dopo il positivo debutto contro il Chievo pochi giorni dopo il suo trasferimento dall'Atalanta. Roberto Gagliardini continua a raccogliere consensi e, in occasione della cerimonia di premiazione della Hall of Fame della FIGC, anche il ct della Nazionale Giampiero Ventura ha espresso il suo giudizio circa il neo-centrocampista nerazzurro: "Gagliardini può diventare il futuro della Nazionale. Quando lo convocai la prima volta c'erano dei sorrisi, ora tutti parlano di lui. Però per me deve ancora continuare a lavorare. Lui come altri rappresenteranno lo zoccolo duro della Nazionale del futuro".



Il tecnico degli Azzurri ha parlato anche dell'attaccante della Fiorentina Federico Chiesa, reduce da una grande prova contro la Juve: "Me lo avevano già segnalato. L'ho visto di persona ed è stato una piacevole sorpresa. Al prossimo stage, se non succede niente, sarà convocato, se le prestazioni continuassero ad essere queste".