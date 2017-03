Ancora osservato speciale. Anche nella sfida tra Palermo e Sampdoria, l'Inter ha tenuto d'occhio l'attaccante blucerchiato Patrik Schick, diventato una delle prime idee sulla lista nerazzurra per il ruolo di vice-Icardi in vista della prossima stagione. Classe 1996, Schick sta brillando specialmente quando subentra dalla panchina mentre al 'Barbera' non ha inciso in modo particolare. Naturalmente, questo non modifica il giudizio e la stima dell'Inter per il giovane attaccante ceco, molto apprezzato dagli scout nerazzurri e dal ds Ausilio.



STRATEGIA SAMP - A frenare il discorso per giugno però ci si mette la Sampdoria. Il presidente Ferrero infatti vorrebbe trattenere Schick per un altro anno, questo il suo obiettivo visto che fin qui il ragazzo ha potuto esprimere solo in parte il suo potenziale e raramente da titolare. L'Inter dunque vede cambiare le prospettive di un'operazione su cui andare cauti per i costi (richiesti 15/20 milioni di euro, ma la cifra è ovviamente trattabile) e per la volontà della Samp di tenere il giocatore per un'altra stagione. Anche la Fiorentina ha preso informazioni, la corsa è ancora lunga, palla a Schick. Si continuerà ad osservarlo, ma l'Inter dovrà scegliere se bloccarlo o attendere. Col rischio che il prezzo salga...