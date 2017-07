Il futuro di Emanuel Cecchini non è ancora definito. Il giocatore, ieri in partenza verso l'Europa, non è ancora sicuro di andare al Genoa, in un'operazione che avrebbe anche coinvolto l'Inter. C'è stato infatti l'inserimento di alcune squadre francesi come il Metz, il Monaco e il Lille, oltre all'interessamento della Fiorentina. Nelle prossime ore gli agenti del giocatore parleranno con la squadra viola che però sembra più interessata per il futuro che per il presente. Saranno giorni decisivi per capire dove giocherà Cecchini.