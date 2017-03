Intervistato da Inter Channel, il difensore nerazzurro, Marco Andreolli, parla della possibilità di raggiungere la zona Champions.



“Terzo posto? Bisogna continuare con il lavoro che stiamo facendo da un po’ di mesi, con questa voglia e con questa determinazione. È dura, lo sapevamo, è quasi una missione impossibile, però bisogna crederci fino all’utimo e provare a vincere tutte le partite da qui alla fine. Dobbiamo chiudere la stagione nel migliore dei modi, bisogna fare il massimo e poi a fine anno vedremo cosa saremo riusciti a ottenere. Il futuro? Le premesse sono buone, la strada che abbiamo intrapreso in questi mesi è buona, bisogna continuare così per ritornare in alto, ogni giorno cercare di metterci sempre qualcosina in più, a partire dalla Sampdoria. Se vogliamo rendere possibile quello che oggi sembra impossibile bisogna provare a vincerle tutte da qui alla fine e poi tireremo le somme”.