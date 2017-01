Ai microfoni di Inter Channel, Marco Andreolli ha parlato della sfida contro il Pescara, ma anche della sua condizione atletica, che migliora sempre di più:



“Sì sarà sofferta, tutte le partite in seria A sono difficili se non le affronti con la giusta determinazione e sapendo che tutti ti possono mettere in difficoltà diventa difficile. La stiamo preparando bene come le altre gare di queste settimane. Le scelte sono del mister, ma siamo tutti pronti e stiamo lavorando bene. Le gare si iniziano in 11 ma, ma poi non è detto che si vincano in 11. Ci sono tre cambi e poi ci sono tutti i giocatori che con il supporto e il lavoro quotidiano possono dare una mano. L’infortunio? Sta andando bene. In questi ultimi mesi mi sto sentendo meglio e sto trovando più condizione. Non sono e non mi sento ancora al 100% perché allenarsi sempre è un conto, le partite sono un altro. Quello che ti dà il campo è diverso. In questo momento è così. Devo rimettermi il prima possibile al livello degli altri. Quando ci sarà l’occasione cercherò di sfruttarla”.