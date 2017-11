Cristian Ansaldi può prendersi la sua rivincita al San Siro. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il difensore granata sarà titolare in occasione della sfida di domenica tra Inter e Torino.



“È arrivato sotto la Mole l’ultimo giorno di mercato per sostituire Zappacosta, una plusvalenza plurimilionaria alla quale il presidente Cairo non poteva dire di no. Eppure Cristian Ansaldi a differenza di tanti «tappabuchi» si sta dimostrando sempre più utile alla causa granata. Dopo un paio di infortuni che ne hanno frenato il decollo, il difensore argentino è tornato a disposizione di Sinisa Mihajlovic contro il Cagliari, in tempo utile per candidarsi ad un posto da titolare domenica contro la «sua» Inter. Un ritorno alla Scala del calcio per il 31enne difensore di Rosario che sa di rivincita, ceduto in prestito al Torino con diritto di riscatto per 4 milioni di euro, dopo 21 presenze in campionato, 3 in Europa League e 2 in Coppa Italia. I nerazzurri sono avvisati. Con Ansaldi in campo il Toro ha fatto flop solo nel derby, ma quella è una partita a sé. Per il resto quando è sceso in campo ha sempre lasciato il segno, come esterno destro al posto di De Silvestri, o a sinistra per Molinaro o Barreca. E ha innescato le azioni più pericolose del Toro, come domenica contro il Cagliari, devastanti sulla corsia di sinistra i granata grazie alla coppia Ansaldi-Ljajic”.