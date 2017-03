L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Cristian Ansaldi e spiega come l'ex difensore del Genoa, dopo un periodo abbastanza complicato, sembra finalmente aver trovato il giusto equilibrio. A farne le spese potrebbe essere Jeison Murillo, anche se l'ex Granada, proprio come Ansaldi, ha mostrato di aver compiuto discretti passi in avanti.



"Ansaldi ha messo la freccia su Murillo. Dopo un periodo non facile, in cui sembrava l’anello debole della squadra, l’argentino si è ripreso la fascia sinistra (dove peraltro deve adattarsi, mancando in rosa terzini mancini) ed è diventato una sorta di talismano. Con lui in campo infatti ha vinto le ultime 9 partite. Statistica però inquinata dal fatto che contro le vere big (Juve e Roma) l’ex Genoa era in panchina proprio per far spazio a Murillo. Il quale a sua volta è in crescita, ma paga anche le ottime prestazioni di Medel come centrale al fianco di Miranda. Quello tra il colombiano e Ansaldi rimane però un ballottaggio aperto".