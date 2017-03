L'Inter vuole Antonio Conte, questo non è più un mistero; la dirigenza nerazzurra ha grandi ambizioni e vuole riportare al top la squadra e il nome scelto per la panchina è proprio quello dell'attuale tecnico del Chelsea. Stando a quanto riportato da FcInterNews, l'ex allenatore della Juventus non ha chiuso totalmente ad un suo possibile trasferimento a Milano, complici anche i rapporti non buoni con la dirigenza dei Blues. Ecco perché l'Inter continua a lavorare sotto traccia e non molla Conte, che è il in cima alla lista della dirigenza, anche davanti a Simeone...