Dopo il pareggio contro il Manchester United e il successo ai danni del Liverpool, arriva la prima delusione in Premier per Andrea Ranocchia, in campo per 90' ma sconfitto dall'Arsenal. I Gunners si sono imposti in casa per due a zero e entrambi i gol li ha messi a segno Alexis Sanchez, che a giugno potrebbe essere un concreto obiettivo dell'Inter.