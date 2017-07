Non solo Pellegri, Salcedo e i vari giovani attaccanti in rosa, a partire da Pinamonti:, classe 1999, 4 gol in 17 presenze in prima squadra col Lyngby. Il suo contratto sarebbe scaduto tra un anno e così il club danese è stato costretto a metterlo sul mercato. L’Inter ha colto la palla al balzo e ha trovato l’accordo economico con il Lyngby per una cifra vicina ai 10 milioni di corone danesi, circa 1,3 milioni di euro.è ad un passo dall’Inter, mancano solo le firme sui documenti e le visite mediche del giovane. La conferma della trattativa è arrivata dall’allenatore delche ha dichiarato: “Vedremo cosa succederà riguardo a Jens. Il fatto di non averlo schierato è una mia scelta, adesso dobbiamo essere concentrati solo sull’Europa League.- Odgaard è considerato uno dei maggiori talenti del calcio danese. Nel corso dell’Europeo Under 17 dell’anno scorso in Azerbaigian, il giovane si è messo in mostra come uno dei migliori attaccanti del torneo. Al suo esordio tra i professionisti nella DBU Landspokal (la coppa nazionale danese),e pur disputando solo mezz’ora di gioco, è riuscito a realizzare il suo primo gol tra i grandi contro l’Aalborg (inutile per la qualificazione dei Blue Vikings), la squadra del cuore del padre. “E’ stato un po’ speciale segnare esattamente contro l’Aalborg.. Quindi, segnare contro la squadra di mio padre, è stato un po’ strano. Mio padre ed io avevamo scherzato su questo prima della partita. L’Aalborg ora lo seguo solo quando posso, ma ultimamente, stando con la famiglia, l’ho visto un paio di volte. Mio padre era ovviamente felice che io abbia segnato, ma penso che per lui sia stata solo una bella consolazione”, ha detto con una risata Odgaard.. Ha esordito nel 2014 con l’Under 16 realizzando 3 gol in 8 partite, con l’Under 17 ha messo a segno 8 reti in 17 match e con l’Under 18 ha segnato 3 volte in 5 gare. Numeri importanti per quello che in Danimarca, classe 1997 dell’Ajax. L’Ajax, la squadra che l’anno scorso ha provato a strappare il cartellino di Odgaard proprio alIl ragazzo, però, ha preferito restare in Danimarca un altro anno per crescere. In passato è stato per un periodo in prova al Borussia Dortmund, ma i gialloneri di Germania hanno deciso di non puntare su di lui. Recentemente, ma l’Inter ha vinto la sfida di mercato coi viola per un altro attaccante under 20. Odgaard è una punta centrale molto prestante fisicamente, forte nel gioco aereo ed abile nella difesa della palla. Non è solo un finalizzatore d’area di rigore, ma un attaccante in grado di giocare per la squadra.