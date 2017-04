L'Inter è pronta a partire all'assalto per Patrik Schick. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come l'arrivo di Zhang Jindong dalla Cina potrebbe sbloccare definitivamente la trattativa.



"E’ l’Inter la squadra che per prima ha iniziato a lavorare su Schick. Al d.s. nerazzurro Ausilio sono bastate poche gare di Serie A per rompere gli indugi sia con la Samp sia con i manager del ragazzo. Discorsi ben avviati, disponibilità a investire subito e a lasciare comunque il ragazzo alla Samp per un’altra stagione. In queste ore è atteso a Milano Zhang Jindong, e non è da escludere che Ausilio chieda al numero uno di Suning il via libera dal punto di vista economico per affondare definitivamente il colpo, un po’ come è avvenuto sul fronte Gagliardini. La clausola del doriano è ancora di 25 milioni di euro e Ausilio attende appunto il sì di Zhang. Sono proprio questi i profili che piacciono a Suning: giovani, di talento, con enormi prospettive anche a livello di bilancio. Negli ultimi giorni si è parlato molto di Juve come forte pretendente all’attaccante ceco. Da corso Galileo Ferraris fanno sapere di non aver fatto mosse ufficiali. «Restiamo defilati», dicono i vertici bianconeri, che assicurano di avere altre priorità. In realtà, i campioni d’Italia restano parecchio vigili, e a Genova parlano di un possibile incontro con Paratici nelle prossime ore. Ecco perché l’Inter deve accelerare e non sprecare il vantaggio maturato grazie al lavoro diplomatico di Ausilio. Primi timidi sondaggi, poi, da parte del Napoli. Da non trascurare infine la pista estera, sempre piuttosto insidiosa. Qualche corazzata ha già iniziato a muoversi. Particolarmente attenta la Premier League: Chelsea, Arsenal e i due club di Manchester hanno allertato i loro osservatori. In Spagna, occhio all’Atletico Madrid, che a sua volta avrebbe raccolto parecchie informazioni sul ragazzo di Praga. L’attuale banda Simeone è attesa infatti da una vera e propria rivoluzione in attacco. Griezmann partirà quasi certamente, con il Manchester United in pole, e Torres ormai va per i 34 anni. Quindi..."