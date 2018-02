Eppur si muove. Inghiottita dalle sabbie mobili di una classifica che l’ha vista scivolare dal primo al quinto posto e assillata da una crisi che affonda le proprie radici in problemi di natura tecnica e morale, l’Inter prova già ad organizzare le mosse della prossima stagione.



TORREIRA PIACE A SPALLETTI - La Serie A ha messo in vetrina qualche talento di prospettiva, profili che la società di corso Vittorio Emanuele monitora con molta attenzione. Le antenne sono indirizzate soprattutto verso la Liguria, dato che da quelle parti i nerazzurri hanno spesso pescato bene: Thiago Motta, Milito, Skriniar e Icardi ne sono gli ultimi esempi. Questa volta sulla sponda blucerchiata piace Lucas Torreira, che sembra aver particolarmente colpito Luciano Spalletti. Ausilio e Sabatini riflettono sull’eventualità, ma studieranno bene il centrocampista fino al termine della stagione.



RITORNO DI FIAMMA - Cambiando sponda, invece, c’è una vecchia conoscenza nerazzurra cresciuta in maniera esponenziale. Portato in Italia da Marco Branca, Diego Laxalt si è abituato ai tatticismi del calcio italiano e nel frattempo ha anche cambiato ruolo (era un esterno d’attacco), arretrando il proprio raggio d’azione. Un professionista esemplare, un ragazzo serio e un ottimo calciatore: l’Inter conosce molto bene Laxalt, ne ammira sia l’uomo che l’atleta e così, dopo averlo girato al Genoa nell’ambito dell’operazione Ansaldi, considera nuovamente l’idea di portare a Milano l’uruguaino.