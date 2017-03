Una domenica da record per l’Inter, e non solo per il 7-1 rifilato all’Atalanta: i quasi 60mila presenti a San Siro rappresentano un dato di una certa rilevanza, considerando che si giocava alle 15. Sono il secondo miglior dato stagionale per i nerazzurri, dietro ai 76.484 di Inter-Juve e davanti ai 58.652 di Inter-Roma. Considerando però solo le gare disputate alle 15, si tratta però di un risultato da podio: nel post-Triplete solo due gare hanno riunito maggior pubblico al Meazza nel tipico orario da campionato.