A gennaio Gagliardini ha aperto un canale di mercato tra Atalanta e Inter. Che, durante la trattativa per il centrocampista, ha già virtualmente bloccato Petagna come vice Icardi per la prossima stagione.



Inoltre l'Inter tiene sotto osservazione anche il terzino destro Conti. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in prospettiva futura sono nel mirino pure due elementi classe 1999 della Primavera bergamasca: il difensore Alessandro Bastoni e il centrocampista Filippo Melegoni.