E' Inter-Atalanta il posticipo della 13esima giornata di Serie A. A San Siro scendo in campo due squadre con obiettivi differenti ma altrettanto agguerrite. Da un lato i nerazzurri di Luciano Spalletti vogliono mantenere l'imbattibilità in campionato continuando a sognare lo scudetto, dall'altro quelli di Gian Piero Gasperini non vogliono lasciarsi sfuggire il treno europeo cercando una vittoria che manca da due gare in campionato.



L’Inter ha trovato i tre punti in quattro delle ultime sei sfide contro l’Atalanta in Serie A, mancando l’appuntamento con il gol solo in uno degli ultimi 38 precedenti. Da una parte l’Inter è la squadra più prolifica di questa Serie A negli ultimi 15 minuti (10 gol), dall’altra solo la Juve (0) ha subito meno gol dell’Atalanta nello stesso periodo (uno). Nell’ultima sfida interna contro l’Atalanta in Serie A, Mauor Icardi ha firmato una tripletta: in totale ai bergamaschi ha rifilato quattro gol in nove presenze (tutti al Meazza). Contro l’Inter è arrivato il primo gol in Serie A di Josip Ilicic (settembre 2010 con il Palermo): solo al Bologna (cinque) ha realizzato più reti che all’Inter (quattro) nel massimo campionato.