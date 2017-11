Questi i principali episodi da moviola di Inter-Atalanta, match che vale per la 13esima giornata di campionato. Il direttore di gara è Michael Fabbri della sezione di Ravenna, gli assistenti sono Alassio e De Meo, mentre il quarto uomo Maresca. Addetti VAR Orsato e Schenone.



SECONDO TEMPO



70' ANCHE PETAGNA CHIEDE UN PENALTY - Proteste dell'Atalanta per un contatto in area, da dietro, di Skriniar su Petagna: per Fabbri non è fallo.





PRIMO TEMPO



40' ICARDI CHIEDE UN RIGORE - Candreva al cross dalla destra, Icardi taglia dentro ma cade dopo il contatto con Toloi. Proteste dei giocatori dell'Inter: Fabbri, aiutato dal Var, conferma che non è calcio di rigore.