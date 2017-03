Una partita dai ritmi serrati, dove l’intensità assorbirà gran parte dei novanta minuti di gioco. Inter-Atalanta, almeno sulla carta, si presenta così: un match dove sarà vietato risparmiarsi, specie sulle corsie laterali, dove entrambe le formazioni potranno contare sulla buona vena di uomini molto ispirati. Perisic e Candreva da una parte, Conti e Spinazzola dall’altra. Frecce che corrono veloce verso quel bersaglio chiamato Europa.



VETRINA PER CONTI - Un confronto che tanto dirà anche in vista del prossimo futuro. Ausilio osserva con molta attenzione Andrea Conti e una prova convincente, con Perisic come dirimpettaio, potrebbe definitivamente convincere la società di corso Vittorio Emanuele a puntare con decisione su di lui. Ma sotto esame sarà soprattutto Candreva (finora protagonista di una stagione altalenante), che dovrà dimostrarsi bravo nel tutelare D’Ambrosio, che sarà esposto ai continui attacchi di Spinazzola e Gomez, che ama allargarsi sulla fascia sinistra (destra per la difesa nerazzurra).



CHI RISCHIA DI PIU' - Quelli che più hanno da perdere, in questa sfida nella sfida, sono senza dubbio gli esterni interisti. Le ambizioni di inizio stagione per i due club erano troppo diverse, ma soprattutto, sia Spinazzola che Conti hanno dato prova delle loro grandi qualità contro il Napoli, quando hanno affrontato uomini di assoluto valore, come ha spiegato Gian Piero Gasperini: «Esame per Conti e Spinazzola? Hanno superato quello contro Callejon, Insigne e Mertens, che non era da meno». Gli interisti invece attendono l'acuto dei propri esterni contro avversari di valore, e se Perisic ha soddisfatto all'andata contro la Juve, lo stesso non si può dire per Candreva, che ha steccato quasi tutti i match di cartello, timbrando però il cartellino nel derby.



UNA SFIDA DI NERVI - E se non fosse abbastanza la grande sfida su entrambe le fasce, Inter-Atalanta offre un gran duello anche nel cuore del centrocampo, dove si affronteranno Roberto Gagliardini e Franck Kessié, due ex compagni che ben si conoscono. Tra i due non ci sono segreti e per questo motivo sarà soprattutto una sfida di nervi, con l’atlantico più portato a qualche strappo nella trequarti avversaria e l’interista, che come al solito sarà il vero equilibratore per la squadra di Stefano Pioli.