L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza il momento dell'Inter e ammonisce Piero Ausilio, che ieri non ha usato metti termini per richiamare un gruppo da lui stesso costruito.



"L’Inter di Pioli finisce a Crotone. Perde male e butta via tutto. Restano solo i cocci di un’annata insensata che rischia di passare dal fallimento al disastro in questo finale di stagione. La seconda sconfitta consecutiva spinge i nerazzurri al 7° posto, fuori anche dall’Europa League, la coppa di scorta già di per sé obiettivo sotto il minimo sindacale. Il sorpasso in classifica del Milan, arrivato proprio nella settimana del derby, è la logica punizione per una squadra senza senso, né anima, né leadership. «Arrogante e presuntuosa» l’ha definita il direttore sportivo Piero Ausilio che pure l’ha costruita".