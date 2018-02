Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, parla ai microfoni di Premium prima del match con il Bologna.



LAUTARO MARTINEZ - "Abbiamo cercato di mettere delle basi importanti, sia con lui che con la società. Ma oggi non ho molta voglia di parlare di mercato, siamo concentrati sulla partita".



SULLE PAROLE DI SPALLETTI RIPORTATE DAL CORRIERE IN SETTIMANA SULL'AMBIENTE INTER - "Sono in sintonia con il nostro allenatore. E lo siamo tutti. Non voglio aggiungere altro".



ICARDI - "Sta benino, era un rischio farlo giocare oggi. Fosse stata l'ultima di campionato avrebbe giocato, ma oggi preferiamo non rischiarlo. Contratto? Il momento è da qui alla fine della stagione, non c'è una data. Ci sarà tempo con calma nei prossimi mesi.



CANDREVA - "La sua crisi? Non è il problema di un singolo, se non vinciamo da otto partite è perché ci sono altri problemi generali".



CORSA CHAMPIONS - "Non guardo dietro, se finisse il campionato oggi saremmo in Champions. Non guardo indietro, al Milan, alla Samp, all'Atalanta. Vedo che davanti abbiamo solo tre squadre. Fino all'Udinese si parlava di scudetto? Erano altri che ne parlavano, non noi".