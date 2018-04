Intervenuto ai microfoni di Premium, il ds dell'Inter, Piero Ausilio, parla della sfida contro l'Atlanta e fa il punto ul mercato nerazzurro.



Stasera partita fondamentale per la Champions

“La zona Champions è lì e sarà sempre così fino alla fine. Le squadre che concorrono al nostro obiettivosono tutte di alto livello e questa settimana come la prossima non definirà niente. Tutto si deciderà all’ultima giornata’



Tante assenze per Spalletti

“Il mister ha delle soluzioni. C’è stato il forfait di Vecino ma quelli che scendo in campo oggi meritano l’Inter e hanno l’occasione che è uno stimolo. Mi riferisco soprattutto a Santon”



Santon è un po’ sparito, come mai?

“Non è stato demerito di Santon, la motivazione sta nella qualità e nel rendimento di Cancelo e D’Ambrosio. Oggi starà a lui e se saprà approfittarne diventa difficile toglierlo”



Peserà nella testa di Icardi l'allontanari del Mondiale?

“Icardi ha una grandissima qualità, oltre alle doti tecniche: ha personalità e niente lo condiziona. Madre natura gliel’ha regalata, come gli ha regalato il senso del gol. Queste notizie non lo condizionano”.



Quanto peseranno tutti questi gol in fase di rinnovo?

“Quella dei gol è una variabile già prevista nei contratti, visto che i bonus li paghiamo già. Io con Icardi mi sono seduto più volte e sono stati i rinnovi più veloci in assoluto”.



Come si fa a convincere il Valencia per rateizzare Cancelo?

“Alle comode rate siamo abituati, siamo professionisti delle comode rate. Abbiamo 50 giorni di tempo per metterci testa, ingegno e fantasia, ma prima ci sono obiettivi sia per noi che per il Valencia”.