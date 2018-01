Intervenuto ai microfoni di Premium, il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha parlato del mercato nerazzurro.



Da Parigi c’è stata l’apertura di Pastore

“Ne sapete più voi che io (ride, ndr). Scherzi a parte, ci fa piacere che Pastore ci veda come un'opportunità e posso confermare che tra noi ci sia feeling, ma tra il dire e il fare c’è il PSG che ne detiene il cartellino e poi alcune nostre valutazioni”.



Pastore ha mandato un messaggio importante, non vuole che l'Inter lo prenda tanto per prenderlo, lei cosa gli risponde?

“Non ho messaggi da mandare a Pastore, ma quando andiamo su un calciatore lo facciamo perché ne siamo convinti, non siamo qui per far perdere tempo a Pastore né ad altri. Poi il posto all’Inter, vista la rosa qualitativa, è sempre da conquistare. Pastore è un campione e se ci sarà questa possibilità, ci andremo perché ne siamo convinti”.



Poi vi concentrerete su un mediano?

“Stiamo facendo delle valutazioni e intanto sono arrivati Rafinha e Liandro Lopez, poi se ci sarà un’altra occasione da cogliere la coglieremo”



Sturridge depennato dalla lista degli acquisti?

“Pensiamo di avere giocatori necessari in tutti i reparti, ma non mi sento di depennare nessuno”



Brozovic può partire?

“No”