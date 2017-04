Piero Ausilio ha approfittato del viaggio nel Principato per parlare con Jorge Mendes e per chiarirsi le idee circa alcuni obiettivi di mercato. Questo è quanto afferma l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come Fabinho sia nei radar della società nerazzurra.



"Anche il Fabinho, come James Rodriguez, è assistito da Mendes e anche lui dovrebbe cambiare aria perché il suo ciclo nel Principato pare concluso. La valutazione di Fabinho, ieri sera squalificato e in tribuna, si aggira intorno ai 30 milioni di euro, certo non pochi, ma si tratta di un calciatore polivalente, capace anche di fare il terzino destro (è stato Jardim a trasformarlo in mediano). Ad Ausilio piace molto e ha seguito tutta la sua evoluzione tattica. Il fatto di non poter giocare a Milano la Champions potrebbe essere un ostacolo, soprattutto se gli arrivassero offerte di altri club che invece vi parteciperanno. A lui si è interessata pure la Roma. Mendes ne ha parlato con Ausilio che ha preso nota dei costi dell’operazione".