Intervenuto ai microfoni di Premium, il ds dell’Inter, Piero Ausilio, è tornato sui fatti di Inter-Juve.



Siete ancora arrabbiati per Inter-Juve e per quella che adesso è la classifica?

“Dobbiamo dimenticare in fretta quello che è stato e ciò che dovevamo dire lo abbiamo detto. Resta la grande prestazione della squadra per 80 minuti in dieci, dobbiamo sperare anche che accada qualcosa su altri campi”



Anche senza Champions la società continuerà a credere nel lavoro svolto dal tecnico?

Andare in Champions sarebbe un grande successo e vogliamo provarci fino alla fine. Ma rimane il lavoro di Spalletti e dei ragazzi, penso ad esempio anche a Brozovic.



Cosa pensa delle parole pronunciate da Moratti e Antonello dopo la partita?

“Penso che hanno parlato l’amministratore delegato e il presidente storico dell'Inter, è più che sufficiente. Sono all’Inter da tanti anni e non posso che ricordare ciò che è accaduto in questi anni. Ma noi abbiamo uno stile, lo stile Inter che ci contraddistingue da tutto e da tutti. Orsato è un bravo arbitro ma ha sbagliato in modo importante una partita”.



Le lacrime di Icardi erano di dispiacere o in vista di un addio?

“Dispiacere e tristezza per quanto era accaduto e per non aver conseguito un risultato che sembrava alla portata fino agli ultimi minuti”.