Il ds nerazzurro Piero Ausilio è intervenuto a Premium Sport nel pre-partita di Inter-Lazio: "Prova importante contro una squadra che sta facendo benissimo, ma non potrà essere decisiva per le sorti del campionato. Visti segnali giusti? Ho visto una squadra che ha lavorato bene, fin da luglio volevamo fare bene e lo abbiamo fatto per tantissimo tempo. Nemmeno nelle ultime partite è mancata la prestazione, ma non si cresce senza questi passaggi negativi.



Parlerò di de Vrij con Tare? L'ho visto e gli ho fatto gli auguri, rapporto cordialissimo tra noi e società ma non sono queste le occasioni per parlare di mercato e di certo non si parlerà del difensore.



Deulofeu e Aleix Vidal in prestito? Stiamo valutando delle opportunità, non so se giocatori del Barcellona o di altri club: ci guardiamo in giro, ma ripeto, abbiamo una squadra forte che oggi può migliorare la sua classifica. Sul mercato sappiamo di poter trovare qualcosa che non abbiamo, vedremo se saranno realizzabili in fase di mercato.



Gli 85 milioni per van Dijk? Per noi come sistema calcio è impossibile competere, ma a volte siamo noi italiani i più bravi ad arrivare a livello di situazioni simili come calciatori. Per Skriniar abbiamo investito qualcosina, se oggi lo paragoniamo a un giocatore più vecchio e protagonista in un campionato come quello inglese... Dobbiamo anticipare questo mercato, in Italia abbiamo individuato certi giocatori che possono avere un grande rendimento, come ad esempio Luis Alberto alla Lazio.



Percentuale di permanenza di Joao Mario? Lo ha detto Spalletti, 100%. Come abbiamo detto di Cancelo: nessuno ha chiesto di andare via, poi è il gioco delle parti. Noi non abbiamo mai pensato di farli andare via, col tempo c'è spazio per tutti".