Intervistato da Premium Sport il ds dell'Inter Piero Ausilio ha fatto il punto di mercato sulla società di corso Vittorio Emanuele.



“Chi sono tra Bono e Bruce? Il primo è più giovane quindi dico Bono. In Spagna scrivono di una mia richiesta ufficiale per Deulofeu? Pensavo si chiacchierasse solo in Italia ma evidentemente non è così, non c’è nessuna richiesta, sappiamo quali sono i parametri e potrebbe essere un profilo, ma non l’unico e nemmeno quello certo. Joao Mario per Candreva? Spalletti crede in tutti i giocatori a sua disposizione, è un nazionale e lì gioca anche in questa posizione. É una scelta tecnica, non dettata dalla voglia di metterlo in vetrina. I giocatori che abbiamo a disposizione non sono pochi ma se ci sarà la possibilità ci faremo trovare pronti, sappiamo con quali formule e non è detto che debba andare via qualcuno. Clausola di Icardi? Ma voi siete gli agenti? Proponete sempre aumenti. Comunque non siamo preoccupati perché noi e Icardi abbiamo la voglia di restare insieme e intanto aggiungo che la clausola è valida solo in estate. Poi siccome siamo contenti non escludo la possibilità di parlare del suo contratto, ma senza scadenze, senza fretta. Non abbiamo in programma appuntamenti. Periodo negativo? I numeri che analizziamo dimostrano che non ci sono cali fisici, solo di risultati. Non ho visto prestazioni negative, è stata questione di particolari. La nostra convinzione è sempre quella di raggiungere gli obiettivi di inizio campionato e quindi arrivare in Champions.