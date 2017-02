Una missione di mercato, una di quelle che non passano inosservate. Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio era presente ieri sugli spalti dell'Olimpico di Roma dove ha visionato dal vivo la sfida fra Roma e Fiorentina. Nel mirino ovviamente il difensore giallorosso Kostas Manolas, ma sono tanti anche gli obiettivi in casa Fiorentina con l'Inter pronta in estate ad un doppio affondo.



CHIESA E BERNARDESCHI - Il pupillo del ds nerazzurro è ovviamente Federico Bernardeschi, vera stella della formazione allenata da Paulo Sousa e considerato il grande colpo italiano richiesto dalla società insieme a Domenico Berardi. Suning non ha ancora scelto fra i due, ma sicuramente il rendimento stagionale del trequartista di Carrara è al momento superiore rispetto all'esterno d'attacco del Sassuolo. Chi ha stupito e continua a stupire per la sua duttilità tattica è invece Federico Chiesa, anche lui lanciato da Sousa e che nell'ultimo mese ha attirato su di sè l'attenzione dell'Inter e non solo.



GLI SCONTENTI VIOLA - L'Inter, tuttavia, non vuole lasciarsi sfuggire, inoltre, anche le occasioni di mercato che gli scontenti di casa viola possono rappresentare. Nella serata di ieri il ds Freitas ha lanciato una stoccata ai procuratori di Milan Badelj e Gonzalo Rodriguez ("i panni sporchi si lavano in casa") con il primo che entrerà nell'ultimo anno di contratto a giugno e il secondo in scadenza di contratto a fine anno. L'Inter sta valutando entrambi i profili anche se quello del difensore argentino è al momento soltanto un nome di ripiego rispetto alla priorità Manolas. Più viva la pista che porta al centrale croato, uomo d'ordine che potrebbe affiancarsi a Gagliardini nella mediana nerazzurra.