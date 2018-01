Annunciato ufficialmente Lisandro Lopez, l'Inter si concentra ora sul centrocampo, per regalare a Luciano Spalletti almeno un rinforzo. Intercettato da Sky Sport, il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, ha parlato delle trattative per Rafinha e Ramires: "Fiduciosi per Rafinha? Siamo sempre fiduciosi quando si lavora, però bisogna avere anche il tempo di farlo. Ramires? Nessuna novità, è un giocatore del Jiangsu e il Jiangsu deciderà cosa farci, noi stiamo lavorando su altre cose".



LE PROSSIME MOSSE - Nei prossimi giorni i nerazzurri puntano a trovare l'accordo col Barcellona sul diritto di riscatto da inserire nell'affare Rafinha, con lo stesso Ausilio che è pronto a volare in Catalogna per chiudere la trattativa. Tempi più lunghi, invece, per Ramires, per cui oltre alla volontà del Jiangsu c'è da considerare anche la posizione dell'Uefa, che segue molto attentamente i movimenti di giocatori tra club della stessa proprietà.