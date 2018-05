È bastata una sola dichiarazione per infuocare il web. Potere del calciomercato, che già a maggio fa sognare i tifosi. Ad alimentare ulteriormente una fiamma sempre accesa è stato il ds dell’Inter, Piero Ausilio, che non ha avuto esitazioni: "L’Identikit per il prossimo obiettivo? Un giocatore forte, che potrebbe arrivare da un grande club. Giovane e, cosa più importante, con la giusta mentalità e professionalità”. Apriti cielo, su Twitter, ma sui social in generale, è iniziata la caccia al nome e si sono sprecate le ipotesi. Qualcuno, forse anche per evitare illusioni, ha pensato a uno tra de Vrij e Rafinha, mentre altri hanno scatenato la propria fantasia. Di seguito i profili papabili.



KOVACIC - Su tutti è stato quello del centrocampista croato il nome più pronunciato. Da diverso tempo si parla di un suo possibile ritorno in nerazzurro ma circa questa eventualità i tifosi si dividono: c’è chi lo riaccoglierebbe a braccia aperte e chi invece non aveva apprezzato la sua discontinuità. Nel mezzo qualche anno di Real Madrid potrebbe aver cambiato le cose?



RABIOT - In molti hanno legato l’identikit tracciato da Ausilio al centrocampista francese. Anche lui, come Kovacic, è stato spesso accostato ai colori nerazzurri ed è sempre stato uno dei pallini di Walter Sabatini, che però, come tutti sanno, ha presentato le proprie dimissioni ormai tempo fa.



MARTIAL - Sul podio dei più nominati finisce poi Anthony Martial, anche lui nei pensieri di Walter Sabatini da diverso tempo. Se ne era parlato con lo United quando i Red Devils hanno chiesto Perisic, ma ai tempi il club inglese non ha voluto saperne di inserire Martial all’interno della trattativa. Nel frattempo le cose potrebbero essere cambiate.



GUEDES - Un altro nome caldo è quello di Gonçalo Guedes, attaccante del PSG in prestito al Valencia. Gli spagnoli vorrebbero riscattarlo ma al momento manca ancora l’accordo con il club francese. L’Inter potrebbe inserirsi.



VOTA IL TUO PREFERITO - Ovviamente sono diversi i nomi che si possono legare alla dichiarazione di Ausilio, ma abbiamo preso in considerazione i più papabili. Tra questi quale sarebbe il vostro preferito? Vi invitiamo a partecipare al sondaggio di Calciomercato.com o a rispondere nei commenti se il vostro nome non fosse presente tra questi: de Vrij, Guedes, Kovacic, Martial, Rabiot e ​Rafinha.