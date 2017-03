L'edizione odierna de "Il Messaggero" parla di Piero Ausilio e spiega come il ds nerazzurro sarà confermato da Suning per i prossimi 4 anni: "Secondo l’ultimo summit, il ds Ausilio dovrebbe essere confermato per altri 4 anni (smentiti i nuovi rumors su Tare) e avrebbe in agenda due pilastri giallorossi: Strootman (in caso di mancato rinnovo) e Manolas. Il greco forse addirittura più semplice del laziale de Vrij, già vicino allo United di Mou per 35 milioni".