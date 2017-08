Poco prima del fischio d'inizio della sfida tra Roma e Inter, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Premium Sport.



Ecco le sue parole:



Schick verso la Roma, dispiaciuto? E Keita può far parte del progetto?

"Son tanti i bravi calciatori che piacciono all'Inter, ma tra piacere e realizzarli sul piano economico. Così è stato per Schick: pensavamo di chiudere a certi numeri, poi quando sono diventati diversi, visti i paletti del Fair Play Finanziario che ci sono e non si scappa anche se purtroppo sono discorsi che non piacciono, bisogna avere l'onestà di dire avanti un altro".



Ferri ipotizza scongiuri sulla battuta di Allegri, poi chiede di Dalbert e Cancelo: quanto manca per l'inserimento?

"I giocatori sono pronti fisicamente, sai meglio di me che inserire in difesa è più difficile che inserire un attaccante all'ultimo momento: c'è una dinamica di reparto da sviluppare negli allenamenti. Il mister è contento della qualità e dell'approccio, sono giovani forti e devono lavorare. La sosta sarà importante per Dalbert per lavorare su questioni tattiche".



Keita fattibile solo con delle uscite?

"Le disposizioni sono chiare, al di là di Keita che non è detto sia lui: numericamente siamo questi, coperti in ogni reparto. Cercheremo di prendere un difensore centrale che può servire ma a determinate condizioni. In avanti se dovesse uscire qualcuno potremmo pensare a qualche trama".