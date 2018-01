Piero Ausilio a 360 gradi. Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha fatto il punto sul mercato nerazzurro, che ha portato due volti nuovi, Lisandro Lopez e Rafinha: "La trattativa per Pastore? Non c'è mai stata una vera e propria trattativa, non c'erano le condizioni economiche, non tecniche. Nessuno ha mai discusso il Pastore calciatore, siamo stati sempre sinceri. Non c'erano le condizioni. Ho sempre detto che l'Inter poteva fare operazioni solo in prestito con diritto e il Paris Saint-Germain non ha mai aperto a questa soluzione. Per questo non c'è mai stata una trattativa. La squadra si è rinforzata? Le valutazioni le daranno il campo, l'Inter è in linea con gli obiettivi, l'Inter deve essere competitiva per la Champions League, al momento è qualificata alla prossima Champions League ma i conti si fanno a maggio. Abbiamo fatto quello che volevamo e potevamo. Siamo stati reattivi nel prendere un difensore centrale, abbiamo preso un giocatore di grande aspettativa e talento come Rafinha, che sarà utile alla causa. E poi abbiamo favorito l'uscita di quei giocatori che avevamo poco spazio che ci hanno permesso di alleggerire il monte ingaggi, come Nagatomo e Joao Mario. Brozovic? C'è stato un club che ha manifestato interesse, ma da parte nostra non c'era volontà di approfondire. Non potevamo sostituirlo e Spalletti conta su di lui. E' un grande giocatore, titolare della Croazia, è titolare quanto Modric e Rakitic. Pinamonti? Avevamo trovato un principio d'accordo con il Sassuolo ma il calciatore ha preferito continuare la sua crescita in nerazzurro fino a giugno. Icardi? Ha un problemino, nulla di grave, non è nulla di serio. I post sui social di Icardi e del suo entourage fanno discutere? Non commento i post, commento solo il campo. Non c'è stato nulla, non ci sono stati viaggi, trattative o visite mediche. Tutto falso. Contano gli obiettivi dell'Inter e quello che Icardi deve fare fino al termine della stagione. Rinnovo? Quando sarà il momento parleremo e valuteremo la situazione".