Intervenuto ai microfoni di Premium Sport, Piero Ausilio ha parlato della gara contro il Bologna e non ha tralasciato il mercato.



“La partita contro il Bologna è un’occasione grande perché possiamo dare continuità al lavoro. I ragazzi hanno lavorando con continuità, come l’allenatore chiede, ma sappiamo che dobbiamo continuare su questa strada. Come abbiamo convinto Perisic? Intanto aveva ancora qualche anno di contratto con noi. Non nascondiamo l’offerta del Manchester, ma il lavoro con il mister lo ha convinto del progetto dell’Inter. Vanheusden? È un ragazzo di qualità e di talento, crediamo molto in lui e anche Spalletti lo stima molto. Appena ci sarà l’occasione potremo vederlo in campo come lo abbiamo visto anche con il Belgio.



SU SKRINIAR E JOAO MARIO - “Abbiamo seguito Skrinir per mesi e abbiamo preso informazioni anche sulle sue qualità morali. Qualcuno rideva di questa operazione, ma noi sapevamo fosse un titolare. Joao Mario l’anno scorso è stato penalizzato dall’infortunio e dalla stagione negativa dell’Inter. Adesso sta lavorando con il mister per questa nuova posizione e i risultati stanno arrivando”





SU PELLEGRI: "È molto forte, ma io vedo anche i gol di Odgaard e quello che fa ogni giorno Pinamonti in allenamento. Prima di andare spendere da altre parti cerchiamo di valorizzare il nostro.



Karamoh: "È a disposizione e sta lavorando, arriverà presto il suo turno, come arriverà presto anche quello degli altri".